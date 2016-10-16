فودافون واتصالات مصر توقعان تراخيص الجيل الرابع للمحمول

شعارات شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مصر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اليوم الأحد أن شركتي فودافون مصر واتصالات مصر وقعتا تراخيص رخصة الجيل الرابع للمحمول وخدمات الهاتف الثابت الافتراضي.

وقال الجهاز في بيان إن فودافون مصر وقعت الليلة الماضية تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للمحمول مقابل 335 مليون دولار وعلى رخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار.

وفي بيان منفصل قال الجهاز إن اتصالات مصر وقعت تراخيص الجيل الرابع لاتصالات المحمول بقيمة 535.5 مليون دولار ورخصة الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار.

وكانت كل من فودافون واتصالات مصر تقدمتا رسميا للجهاز أمس بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.

ووقعت أورنج مصر وهي المشغل الثالث لشبكات المحمول في البلاد يوم الخميس الماضي اتفاقا مع الجهاز تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت في مصر مقابل نحو 495 مليون دولار.