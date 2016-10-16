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شركات طيران جديدة تحظر غالاكسي نوت 7 على رحلاتها

16/10/2016

شركات طيران جديدة تحظر غالاكسي نوت 7″ على رحلاتها

قالت شركة طيران سنغافورة يوم السبت إنها حظرت هواتف سامسونغ غالاكسي نوت 7 الذكية على كل رحلاتها وأنه لن يسمح بصعود أي راكب يحمل جهازا من هذا النوع على متن طائراتها.

وكانت وزارة النقل الأمريكية قد أصدرت أمرا طارئا يحظر هذه الاجهزة على متن الطائرات في الولايات المتحدة اعتبارا من ظهر يوم السبت (1600 بتوقيت جرينتش).

وسحبت شركة سامسونغ للإلكترونيات هواتفها الذكية الرائدة "سامسونج غالاكسي نوت 7" من كل أنحاء العالم بسبب حدوث حالات انبعاث دخان أو اشتعال نيران بالهواتف مما وجه ضربة قوية لسمعة الشركة.

وقالت شركة طيران سنغافورة على صفحتها على فيسبوك إن هواتف سامسونج غالاكسي نوت 7 الذكية سيحظر جلبها الى متن كل رحلاتها سواء مع الاشخاص أو في الأمتعة المحمولة أو الأمتعة التي يجري تسليمها لشحنها على الطائرات اعتبارا من 16 أكتوبر".

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