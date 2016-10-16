شاهد: فينورد الهولندي يحافظ على الصدارة بالفوز أمام نيميغن

أهدى ميتشل كرامر فريقه فينورد روتردام فوزه التاسع على التوالي بعدما قاده لحسم مواجهته مع مضيفه نيميغن 2-1 في المرحلة التاسعة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ووجد فينورد، الحالم بإحراز اللقب الأول منذ العام 1999 والخامس عشر في تاريخه، نفسه متخلفا منذ الدقيقة 8 بهدف لمحمد رايحي وبدا فريق المدرب جيوفاني فان برونكهورست في طريقه لتلقي هزيمته الأولى للموسم قبل أن ينجح الدنماركي نيكولاي يورغنسن في إدراك التعادل في الدقيقة 79.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف كرامر هدف الفوز التاسع لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مانحا إياه نقطته الـ27 من أصل 27 ممكنة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أياكس أمستردام.