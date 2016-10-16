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شاهد: طالبات يقابلن أسرهن لأول مرة بعد اختطاف دام عامين

16/10/2016

بعد أكثر من عامين على اختطافهن جاءت لحظة لقاء الأهل والأصدقاء فكانت مشاعر لا توصف. ووحدها الدموع عبّرت عما حل بالقلب من فرح بعدما أصابه من أوجاع.

آباء وأمهات 21 طالبة نيجيرية اختطفتها جماعة بوكو حرام التقوا بناتهن في العاصمة أبوجا، وعلى الرغم من أن إطلاق سراح الفتيات كان يوم الخميس الماضي فإن وصول الوالدين إلى المكان الذي نقلن إليه استغرق 3 أيام مع تواجد العديد من نقاط التفتيش العسكرية وعدم وجود طرق ممهدة.

وأعلنت الحكومة النيجيرية الخميس، أن جماعة "بوكو حرام" أطلقت سراح 21 فتاة من بين أكثر من 200 اختطفتهن الجماعة في 2014 داخل بلدة تشيبوك شمالي نيجيريا.

وجاء في بيان رئاسي: "إطلاق سراح الفتيات جاء نتيجة مفاوضات بين الحكومة و(بوكو حرام) بوساطة الصليب الأحمر الدولي والحكومة السويسرية" وأضاف أن "المفاوضات ستستمر".

واختطفت بوكو حرام نحو 270 فتاة من مدرستهن في "تشيبوك" في أبريل/نيسان 2014، وفرت عشرات الفتيات في بداية الواقعة، لكن أكثر من 200 منهن ما زلن متغيبات.

وأثار اختطاف التلميذات غضبا عالميا، وطالب مستخدمون لتويتر الحكومة النيجيرية بالعمل لإعادتهن لأسرهن.

ولم تدل الرئاسة بتفاصيل عن الاتفاق الذي أطلق سراح الفتيات بمقتضاه.

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