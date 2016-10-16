البث الحي
منوعات

شاهد: سان جيرمان يصعد للمركز الثاني بالفوز 2-1 على نانسي

15/10/2016

واصل باريس سان جيرمان صحوته وانتزع المركز الثاني من موناكو بفوزه الثمين على مضيفه نانسي الوافد حديثا إلى دوري الأضواء 2-1 على ملعب "مارسيل بيكو" وأمام 17 الف متفرج في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم باريس سان جيرمان نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفين لجناحه البرازيلي لوكاس مورا من ركلة حرة جانبية سددها مباشرة داخل المرمى في الدقيقة (13) ومهاجمه الدولي الإوروغوياني ادينسون كافاني بتسديدة ساقطة من داخل المنطقة إثر كرة خاطئة من أحد المدافعين (18) رافعا رصيده إلى 10 أهداف في صدارة لائحة الهدافين.

وقلص نانسي الفارق مطلع الشوط الثاني عبر ألو ديارا في الدقيقة (55) من عمر المباراة.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان بعد الأولى على بوردو في المرحلة الثامنة، والسادس هذا الموسم مقابل تعادل وخسارتين فرفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق الأهداف أمام موناكو الذي كان خسر أمام ضيفه تولوز 1-3 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة وبفارق 4 نقاط خلف نيس المتصدر والذي كان تغلب على ليون 2-صفر مساء أمس أيضا.

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)