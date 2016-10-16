شاهد: سان جيرمان يصعد للمركز الثاني بالفوز 2-1 على نانسي

واصل باريس سان جيرمان صحوته وانتزع المركز الثاني من موناكو بفوزه الثمين على مضيفه نانسي الوافد حديثا إلى دوري الأضواء 2-1 على ملعب "مارسيل بيكو" وأمام 17 الف متفرج في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم باريس سان جيرمان نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفين لجناحه البرازيلي لوكاس مورا من ركلة حرة جانبية سددها مباشرة داخل المرمى في الدقيقة (13) ومهاجمه الدولي الإوروغوياني ادينسون كافاني بتسديدة ساقطة من داخل المنطقة إثر كرة خاطئة من أحد المدافعين (18) رافعا رصيده إلى 10 أهداف في صدارة لائحة الهدافين.

وقلص نانسي الفارق مطلع الشوط الثاني عبر ألو ديارا في الدقيقة (55) من عمر المباراة.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان بعد الأولى على بوردو في المرحلة الثامنة، والسادس هذا الموسم مقابل تعادل وخسارتين فرفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق الأهداف أمام موناكو الذي كان خسر أمام ضيفه تولوز 1-3 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة وبفارق 4 نقاط خلف نيس المتصدر والذي كان تغلب على ليون 2-صفر مساء أمس أيضا.