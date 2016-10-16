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شاهد: ترامب يطالب "باختبار عقاقير" لهيلاري قبل المناظرة

16/10/2016

طالب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بتوقيع "اختبار عقاقير" على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال ترامب في مؤتمر انتخابي أمس السبت إن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة "تنشط للغاية" بعقاقير تحسن الأداء، وتحداها أن تجرى اختبار للكشف عن العقاقير قبل المناظرة النهائية التي تجمعهما الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب أن كلينتون كانت نشيطة للغاية خلال بداية مناظرتهما الأسبوع الماضي، إلا أنها فقدت قوتها الدافعة بنهاية المناظرة، على حد وصفه.

ولم يقدم ترامب أي دليل يعضد زعمه الغريب، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب لأنصاره " أعتقد أنه يتعين إجراء اختبار عقاقير قبل المناظرة.. لأنني لا أعرف ما يجري معها، لكن في بداية مناظرتها الأخيرة، كانت نشيطة للغاية في البداية، وفي نهاية المناظرة كانت منهارة تماما. بالكاد استطاعت الوصول لسيارتها".

وقال ترامب إن مرشحي الانتخابات الرئاسية مثل "الرياضيين" يتعين عليهم الخضوع لفحوص عقاقير قبل المناظرة المقبلة.

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