شاهد: بدء معركة الموصل وضربات جوية تخلف دمارا في المدينة

قصفت طائرات التحالف مواقع لتنظيم الدولة في منطقة الخازر شرقي الموصل، وقالت مصادر للجزيرة إن ثلاثة من مسلحي التنظيم قتلوا في قصف التحالف غربي الموصل.

من جهة أخرى، يستمر وصول تعزيزات كبيرة من قوات الجيش العراقي إلى منطقة الخازر ضمن التحضيرات الجارية لبدء المعركة واستعادة المدينة من تنظيم الدولة.

وفي جنوب الموصل، قال مراسل الجزيرة أحمد الزاويتي إن حركة ناقلات الدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة لم تتوقف منذ أمس الأول (الجمعة) من القيارة إلى المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة قرب الموصل.

وأشار المراسل إلى أنه من المتوقع أن تنطلق المعركة قريبا من محاور الخازر ونوران وسد الموصل شمال وشرق الموصل.

من ناحية أخرى أبلغ مصدر من رئاسة إقليم كردستان العراق مراسل الجزيرة في أربيل أن ساعة الصفر لمعركة الموصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية قد بدأت.

وأضاف، "التقدم سيكون من جبهة الخازر (14 كيلومترا غرب الموصل). وكانت قيادة عمليات نينوى قد أعلنت دخول قواتها المحور الشمالي للموصل. وتواصل الحكومة العراقية حشد قواتها قرب المدينة تحضيراً لمعركة استردادها.

وأفاد مراسل الجزيرة أمير فندي نقلا عن أفراد من البيشمركة في الخازر أن كل المعطيات تشير إلى أن التحرك سيكون خلال ساعات قليلة إما في هذه الليلة أو صباح الغد للتوجه نحو الموصل ابتداء بالقرى التي تحيط بها.

وعن سبب إعلان ساعة الصفر من أربيل وليس من بغداد، أوضح الزاويتي أن المعركة ستبدأ من جبهة الخازر التي يسيطر عليها البيشمركة وهي الطريق الواصل بين الموصل وأربيل، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون بهجوم مباشر على المدينة وإنما بمحاولة تطهير محيط الموصل.

وأشار إلى أن الاتفاق بين البيشمركة والجيش العراقي يقضي بأن تتوقف البيشمركة على تخوم الموصل في حين يتوغل الجيش العراقي إلى داخل الموصل.

من جهته قال قائد الحشد الوطني والمحافظ السابق لنينوى أثيل النجيفي: "إن التحرك الوشيك سيكون بداية لتحرير المناطق القريبة من الموصل لتجهيز مناطق آمنة وكظهير للقوات التي ستدخل الموصل لتخليصها من تنظيم الدولة".

واعتبر النجيفي أنه ليست هناك حاجة لمشاركة الحشد الشعبي ويكفي تدخل القوات الرسمية العراقية.

وقال إن الحشد الوطني الذي يرأسه له كتائب داخل مدينة الموصل وهو ما يؤهل لتحرك من داخل الموصل، معتبرا أن التحرك من الداخل من شأنه أن يقلل الخسائر في صفوف المدنيين.

وفي وقت سابق أكدت مليشيات الحشد الشعبي مشاركتها في معركة الموصل لجانب قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق التي تحشد قواتها منذ عدة أشهر حول الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي البلاد) التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من سنتين.

ويأتي هذا التأكيد رغم مطالب من عراقيين بعدم مشاركة الحشد في هذه الحرب خشية تحولها لحرب طائفية في ظل اتهام للحشد بالقيام بتطهير ضد السنة في معارك سابقة.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي إن الحشد سيشارك في معركة الموصل، وإن قطاعاته العسكرية بدأت بالتحرك باتجاه المدينة للمشاركة في العمليات وفي أكثر من محور.

وأضاف أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لمعركة الموصل من قبل الحشد بالتنسيق مع قيادة العمليات العسكرية المشتركة، وأن المعركة ستكون نهاية تنظيم الدولة في العراق.

وناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس مع قادة مليشيات الحشد خطط استعادة مدينتي الحويجة (في محافظة كركوك شمالي العراق) والموصل.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إن هناك تنسيقا وتعاونا كاملين بين قوات البشمركة والقوات العراقية في عملية استعادة الموصل.

وأضاف البارزاني في بيان نشر على موقع رئاسة الإقليم، أنه تم تحديد كيفية إدارة وتنفيذ عملية استعادة الموصل من تنظيم الدولة.

وأكد أن بغداد وأربيل اتفقتا على تشكيل لجنة سياسية مشتركة للسيطرة على الوضع العام في مدينة الموصل بعد استعادتها من سيطرة التنظيم.

وفي وقت سابق اليوم أسقط الجيش العراقي عشرات الآلاف من المنشورات فوق الموصل قبل فجر اليوم لتنبيه السكان إلى أن الاستعدادات للمعركة في المدينة ضد تنظيم الدولة دخلت مراحلها الأخيرة.

وحملت المنشورات رسائل عدة من بينها طمأنة السكان على أن وحدات الجيش والضربات الجوية "لن تستهدف المدنيين". في حين نصحهم منشور آخر بتجنب مواقع التنظيم.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تستعد لجهود إنسانية هي الأكبر والأكثر تعقيدا في العالم بسبب معركة الموصل، ما قد يتسبب في تشريد ما يبلغ مليون شخص واستخدام المدنيين دروعا بشرية أو حتى قصفهم بالغاز.