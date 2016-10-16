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شاهد: الريال يستعيد نغمة الانتصارات بسداسية في بيتيس

15/10/2016

تعافى ريال مدريد من أربع تعادلات متتالية في كل المسابقات بفوز كبير 6-1 على ريال بيتيس ليتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وخاض ريال مدريد مواجهة بيتيس بدون لوكا مودريتش وكاسيميرو وسيرجيو راموس بسبب الإصابة ودون تحقيق الفوز لأربع مباريات متتالية في كل المسابقات. وأحرز رفائيل فاران الهدف الأول مستغلا عرضية توني كروس من ركلة حرة في الدقيقة الرابعة.

فيما سجل بنزيمه الهدف الثاني في الدقيقة 34، ومارسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 40 بينما سجل واسكو دون الهدف الرابع والخامس في الدقيقتين 45 و 63، قبل أن يختتم رونالدو “الغلة” بالهدف السادس في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

فيما سجل الهدف الوحيد لريال بيتيس ألفارو سيخودو في د56.

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