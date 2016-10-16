شاهد: إسبانية تترك التدريس وتتحول لصانعة أحذية في رام الله

تترك ساراي ماتيلاس بصمة في مجال الموضة في الضفة الغربية.

وتقوم الإسبانية البالغة من العمر 26 عاما، وهي أصلا من برشلونة، بتصميم الأحذية الإسبانية بالمزج بينها وبين أسلوب التطريز الفلسطيني التقليدي.

والمنتج النهائي الذي تقدمه عبارة عن حذاء مستلهم من ثقافة الشرق الأوسط.

وقالت "قبل أربعة أشهر أحضرت نعال الأحذية من برشلونة – وهي المكان الذي ولدت فيه – وقررت أن أمزجها بالنسيج الفلسطيني لصنع شيء ذي دلالة رمزية هنا في فلسطين. وهذه هي الطريقة التي بدأت بها العلامة التجارية للأحذية".

وجاءت ماتيلاس في البداية إلى رام الله لتدريس اللغة الإسبانية ولكن بمجرد انتهاء عقدها قررت البقاء في المدينة وإقامة مشروع صناعة الأحذية.

وكانت قد درست هذه الحرفة منذ ثلاث سنوات في بلدتها وتقول إنها أصبحت تمتلك مهارة نادرة.

وتبيع صانعة الأحذية الإسبانية منتجاتها على الإنترنت عبر مختلف مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول "ومن ثم فإن الأحذية من هذه العلامة التجارية تباع في الشبكات المختلفة على الإنترنت وإنستغرام وفيسبوك وصفحة إنترنت يديرها زميلي في برشلونة ولكنني أبيع في الغالب هنا في رام الله في متجر محلي".

وفي رام الله يمكن بيع أحذيتها بشكل سريع في معرض محلي.

وقالت زائرة للمعرض تدعى أليسون زاخاروف "أعتقد أنه أمر رائع خصوصا لأن العالم يتحول على نحو متزايد إلى صفة العالمية لتقديم أفكار مختلفة معا وأعتقد أنه شيء جميل وذو مغزى وخاصة في مكان مثل هذا حيث يوجد الكثير من التوتر (فيما ربما يشكل صعوبة) لجمع ثقافات مختلفة معا".

ويباع الحذاء الواحد من هذا النوع مقابل(31 دولارا). وتشحن ماتيلاس منتجاتها إلى أنحاء العالم لكن أسواقها الرئيسية في أوربا والضفة الغربية.