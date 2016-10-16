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زيادة نسب "الكولسترول" فى الدم تسّبب هشاشة العظام

16/10/2016

زيادة نسب "الكولسترول" فى الدم تسّبب هشاشة العظام

أفادت دراسة أسترالية حديثة، بأن زيادة نسب الكولسترول في الدم، تؤدي إلى موت الخلايا الغضروفية، والإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد الصحة والطب الحيوي، التابع لجامعة كوينزلاند الأسترالية، ونشروا نتائجها اليوم السبت، في دورية اتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية (FASEB).

وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعتين من الفئران، تناولت الأولى أطعمة ترفع نسب الكولسترول في الدم، فيما تناولت الثانية أطعمة متوازنة ولا تزيد نسب الكولسترول في الدم.

ووجد الباحثون أن زيادة نسبة الكولسترول في الدم، الناتجة عن تناول الأطعمة غير الصحية، تسببت في إصابة الفئران بهشاشة العظام وموت الخلايا الغضروفية، كما وجدوا أن إعطاء المجموعتين عقار "أتورفاستاتين" (Atorvastatin) الذي يساعد على تقليل نسب الكوليسترول في الدم، أدى إلى تقليل نسبة الهشاشة الموجودة بعظامهم.

وقال فريق البحث إن "نتائج الدراسة توجه رسالة لأخصائي التغذية، بتوعية المواطنين بضرورة تناول الأكل الصحي، والتحكم فى مستويات الكولسترول الموجودة في طعامهم حتى لا تضر بعظامهم".

ويرى خبراء التغذية، أن هناك قائمة من الأطعمة تزيد من مستويات الكولسترول في الدم، وهى الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر والكحول، والدهون، والزيوت الصلبة، مثل السمن الصناعي والزبدة، بالإضافة إلي الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، والمشروبات الغازية والفطائر والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة، والخبز الأبيض.

وينصح الخبراء بتناول الأطعمة والخضروات والفواكه التى تحتوى على نسب كبيرة من الألياف الطبيعية، وتساعد على تخفيض مستويات الكولسترول فى الدم، ومنها التفاح والموز والجزر والسمك والفاصوليا والثوم والجريب فروت، وزيت الزيتون، والشعير والفول والأرز البني.

والكولسترول هو مادة شمعية لزجة شبه دهنية، بيضاء اللون، موجودة في الدم وجميع أجزاء الجسم، ويحتاجها لتأدية وظائفه، ولكن الكثير منه في الدم، أو ارتفاع النوع السيئ أكثر مما ينبغي، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث إنه يقوم بغلق شرايين الدم، ويؤدي إلي الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

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