رئيسة وزراء اسكتلندا واثقة من الاستقلال عن بريطانيا يوما ما

رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستيرجون

أعربت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستارجن، اليوم السبت، عن ثقتها المطلقة بأنَّ اسكتلندا التابعة لبريطانيا، ستعلن استقلالها في يوم من الأيام.

وقالت ستارجن، في المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي (مؤيد للانفصال عن بريطانيا) في العاصمة إدنبرة "لا يراودني أدنى شك من أن أسكتلندا ستستقل يوماً ما، واليوم أنا أثق بتحقيق ذلك أكثر من أي وقت مضى".

وذكرت ستارجن، أنه لو جرى استفتاء جديد في اسكتلندا، لن يكون بسبب عدم احترام استفتاء عام 2014، بل من أجل عدم الإيفاء بالشروط التي قُطعت لأسكتلندا في العام نفسه.

وكان 55% من الاسكتلنديين رفضوا الاستقلال عن بريطانيا، في الاستفتاء الذي نظم في 18 سبتمبر/أيلول 2014، الأمر الذي يدعي القوميون بأنه قد تغير بعد تصويت 62% من الاسكتلنديين لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل تأييد أكثر من 52% في إنجلترا وويلز للخروج منه في استفتاء يونيو/حزيران الماضي.

ويرجع تاريخ الحملات المطالبة بالاستقلال الاقتصادي والسياسي لاسكتلندا إلى القرن الثامن عشر، ونظمت العديد من المجموعات السياسية المتنوعة والأحزاب السياسية والشخصيات حملات مطالبة بالاستقلال، خلال الـ 300 عام الماضية.

وتشكل اسكتلندا ثلث مساحة المملكة المتحدة، ويبلغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة، وتنتج نسبة كبيرة من بترول المملكة المتحدة، وأكبر منتج لها في الاتحاد الأوربي سابقا.