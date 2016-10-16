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خلية "السكرية" وتنظيم" وكستونا" اتهامات جديدة للإخوان بمصر

16/10/2016

أزمة السكر في مصر – أرشيف

أمرت النيابة العامة المصرية، بضبط وإحضار معارضين، في اتهامهم بجمع السكر وسلع استراتيجية أخرى من الأسواق فيما سمى بـ"خلية السكرية" كما أمرت بحبس 8 آخرين بتهمة تشكيل تنظيم "وكستونا (خذلتمونا)" بهدف إثارة الرأي العام.

وحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية فقد أمر النائب العام نبيل صادق، الأحد بـ"ضبط وإحضار عدد (لم يحدده) من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وكلف قطاع الأمن الوطني (جهاز شرطي) لملاحقتهم".

واتهم النائب العام، المطلوبين، بـ"تأسيس(خلية السكرية) تابعة للتنظيم (الإخوان)، مهمتها التخطيط لجمع السكر وبعض السلع الاستراتيجية من الأسواق؛ بهدف إثارة الرأي العام".

يأتي ذلك فيما قررت نيابة مصر الجديدة، إخلاء سبيل عامل مقهى، بكفالة ألف جنيه (نحو أقل من 100 دولار تقريبًا)، بعد اتهامه بحيازة 10 كيلو سكر بهدف احتكار السلعة والتربح منها.

وفي واقعة أخرى، أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم، بحبس 8 معارضين من أنصار جماعة الاخوان، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بتكوين تنظيم "وكستونا (خذلتمونا)" للدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار 60 آخرين متهمين بالاشتراك في الدعوة للتظاهر.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي أحمد سعد، إن "النيابة منعت المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين"، نافيًا التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالنزول يوم 11 من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، وتخطى مؤخرًا سعر الدولار الأمريكي 15 جنيهاً في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط ارتفاع في أسعار السلع، وهو ما دفعها لعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي للحصول على 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 19 مليار دولار، بعد أن بلغ 36 مليار دولار قبل ثورة 25 من يناير/كانون الثاني 2011.

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