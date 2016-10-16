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تقرير رسمي: ارتفاع نسبة الفقر المدقع بمصر رغم تراجعه عالميًا

16/10/2016

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، ارتفاع نسبة الفقراء إلى 27.8% خلال عام 2015 مقابل 25.2% عام 2010 – 2011، وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

وأوضح «الإحصاء» أن زيادة نسبة الفقر المدقع خلال عام 2015، تأتي بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مبيننا أن متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد في الشهر عام 2015 بلغ 322 جنيها، في حين أن قيمة خط الفقر الكلى للفرد في الشهر 482 جنيها.

وأظهرت معطيات التقرير، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015، بالمقارنة مع ارتفاعاً 4.4% في 2012.

ويعرف الإحصاء المصري في بيانه، الفقر المدقع، بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

يأتي إصدار الإحصاء المصري للبيان، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي يحييه العالم يوم 17 أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، الموافق غداً الاثنين.

ويعرف البنك الدولي الفقر حول العالم، بأنه الوضعية التي يقل فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أمريكي سنوياً.

وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة في 2006 إلى 76.1 مليون نسمة مطلع 2009 إلى 90.1 مليون نسمة بداية 2016، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح الجهاز أن متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد شهرياً، يبلغ 322 جنيهاً (36.2 دولار) في 2015.

وبدأت مصر تطبيق سياسات تقشفية، عبر تخفيض دعم المواد البترولية في يوليو/تموز 2014، ورفع أسعار الكهرباء والمياه، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية.

وتزامنت الإجراءات التقشفية، مع تراجع متواصل في سعر الجنيه مقابل الدولار، وزيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

ومطلع الشهر الجاري، أكدت دراسة للبنك الدولي، أن الفقر المدقع على مستوى العالم، يواصل التراجع على الرغم من حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد العالمي.

وحذرت الدراسة: "على الرغم من اتجاهات النمو المتوقعة، فإن خفض معدلات عدم المساواة المرتفعة قد يشكل مكوناً ضرورياً للوصول إلى الهدف العالمي، الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030".

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