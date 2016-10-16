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بالصور: يحتفلون بشقة زميلهم فانهارت بهم الشرفة

16/10/2016

لقي 4 شباب حتفهم وأصيب 14 آخرون خلال احتفالهم بشقة صديقهم الجديدة غربي فرنسا، إثر انهيار شرفة الطابق الثالث في البناية.

وذكرت إذاعة فرنسا أن انهيار شرفة المنزل في منطقة "مين أي لوار" وقع بعد فترة قصيرة من منتصف ليل أمس السبت (2200 بتوقيت جرينتش).

وقال مايكل بيشون، مدير المستشفى الجامعي في المنطقة، إنه تم نقل 14 شخصا للمستشفى لتلقى العلاج بعد إصابتهم بإصابات متعددة، مضيفا أن جميع الضحايا يبلغ عمر كل منهم 20 عاما تقريبا.

وأضافت محافظ الإقليم باتريشا ابولفير أن الشرفة تقع في الطابق الثالث من مبنى تم بناؤه حديثا. وأفادت صحيفة "أوست – فرانس"  المحلية بأن الضحايا كانوا طلابا يحتفلون بانتقال أحدهم للشقة حديثا.

 

 
 

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