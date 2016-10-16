القبض على "قهوجي" بتهمة حيازة 10 كيلوغرامات سكر في مصر

أفادت تقارير إخبارية مصرية أن النيابة العامة وجهت اتهامات لعامل بمقهى لحيازته 10 كيلوغرامات سكر، وقررت إخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه.

وذكرت صحيفة الشروق المصرية أن نيابة مصر الجديدة قررت إخلاء سبيل عامل بكفالة ألف جنيه بعد حيازة 10 كيلوغرامات سكر بهدف احتكار السلعة والتربح منها.

وأضاف التقرير أن تحقيقات النيابة " أشارت إلى أن أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بميدان مصر الجديدة، لاحظت أحد الأشخاص يحمل كمية من السكر متوجها بها إلى أحد المحلات عقب عبوره الطريق".

وأضاف أن " القوة تحركت نحوه ومجرد شعوره حاول الإسراع بالدخول للمحل وعند اقترابها عثرت على 10 كيلوغرامات سكر بهدف احتكارها وحبسها عن التداول بدون فواتير."

كما نقل التقرير عن محامي المتهم قوله إنه "يمتلك مقهى يعمل فيه وفجأة دخل عليه أحد الضباط المكلفين بالتأمين وعثر على لفافة تحتوي على 10 كيلوغرامات من السكر".

وأضاف أن عملية القبض تمت في المقهى ولم تمكن كما ذكرت التحقيقات.

من ناحية أخرى، أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس ثلاثة أشخاص أربعة أيام بتهمة الانضمام لجماعة "الإخوان المسلمون" وسرعة ضبط وإحضار آخرين بتهمة التخطيط لسحب السكر والأرز من الأسواق.

وذكرت تحقيقات النيابة أن قطاع الأمن الوطني "رصد صدور تكليفات من قيادات جماعة الإخوان لعناصر المجموعة الاقتصادية التابعة للتنظيم بتوفير دعم مالي وميزانية مفتوحة للقيام بمهمة سحب السكر والأرز وبعض السلع الاستراتيجية من الأسواق".

وأضافت أن "المتهمين اشتروا البضائع بأسعار باهظة من تجار الجملة".

وتعاني مصر نقصا كبيرا في بعض السلع الأساسية، بينها السكر الذي يشهد نقصا حادا في الأسواق.