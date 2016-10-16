السيسي: والدي كان عبقريا ونحتاج للتنسيق مع السعودية

عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه إذا استمرت الأوضاع بالصورة الراهنة في مصر, فستكون النتيجة على حساب المواطن ومستقبل أبنائه.

وأضاف السيسي ـ في الجزء الثاني من حوار مع رؤساء تحرير صحف مصرية نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأحد – أن مصر تشهد عجزا كبيرا في الموازنة ما يجعلها غير قادرة على الوفاء باحتياجات المرافق والخدمات والنفقات اللازمة إذا استمر الوضع الراهن قائلا إن عجز موازنة العام المالي (2017/2016) بلغ أكثر من 300 مليار جنيه.

وأشاد السيسي بمحاربة الفساد في مصر قائلا: إن مركز مصر في مؤشر الفساد لدول العالم تحسن حيث ارتفعت 8 مراكز من المركز 96 إلى المركز 88 .

وردا على سؤال حول الفرق بين آلية اتخاذ القرار في المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية ، لقد كنت قائدا عاما, وفي القطاع المدني وقد أصبحت رئيسا للجمهورية؟ قال السيسي الفرق بينهما , هو في الفاعلية والانضباط ودقة المتابعة ومسؤولية الأداء.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الأفريقية قال الرئيس المصري إن "هناك أبواقا روجت أننا نتآمر علي إثيوبيا مثلا فنحن لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نتآمر علي أحد، لقد قلت أمام البرلمان الإثيوبي: كان هناك خياران, إما التعاون, وإما المواجهة واخترنا التعاون".

وأضاف:" انتماء مصر لأفريقيا وعلاقاتها بدول القارة عماد رئيس لسياستنا الخارجية".

وعن العلاقات المصرية الروسية قال السيسي إن هناك تعاونا كبيرا بين الدولتين. وحول رحلات الطيران المتوقفة بينهما منذ حادث إسقاط الطائرة الروسية في سيناء قال السيسي "هناك عمل مشترك مستمر بين الأجهزة المسؤولة في مصر وروسيا, ونحن نأمل علي ضوء كل ما تم اتخاذه, أن تكون هناك عودة سريعة لرحلات الطيران".

وأضاف السيسي أنه من المنتظر التوقيع على اتفاق نهائي بشأن بناء محطة نووية في منطقة الضبعة بمصر بالتعاون مع الجانب الروسي قبل نهاية العام الجاري.

وحول ما تردد عن إنشاء قاعدة بحرية روسية في مصر قال السيسي "هذا الخبر لا أساس له من الصحة. لا قواعد عسكرية لروسيا أو غيرها في مصر".

وفيما يتعلق بالموقف المصري مما يحدث في سوريا قال السيسي "إن تصويت مصر على قرارين في مجلس الأمن ليس موقفا متناقضا، فالعنصر المشترك للقرارين أنهما يدعوان إلي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري, وهذا هو ما يهمنا كدولة وكمواطنين مصريين".

وعما تردد بشأن خلافات مصرية سعودية قال السيسي: "الموضوع يحتاج إلى المزيد من التنسيق بيننا وبين أشقائنا في السعودية حتى تكون الأمور واضحة ولا نريد للأمور أن تأخذ أكبر من حجمها فالعلاقة الأخوية والاستراتيجية بين مصر والسعودية لا تتأثر بأي شيء".

وبشأن قضية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قال السيسي: "نبذل جهدا كبيرا لتحريك عملية السلام وأجدد الدعوة لإنهاء النزاع وإحلال السلام".

وردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين من خلال تجربتك وزياراتك لدول العالم، من هو الشعب الذي أثار إعجابك؟ قال الرئيس المصري "تبهرني الشخصية الصينية والشخصية اليابانية, لأنهما استطاعتا تحقيق قفزات عملاقة لبلديهما".

وعن سؤال: من هو أكثر من تفتقده علي المستوي الشخصي والمستوي العام؟ قال السيسي "والدتي رحمها الله. فهي التي علمتني. كانت سيدة راجحة العقل, شديدة الحكمة والإخلاص والتجرد والرضا, وأفتقد والدي فقد كان رجلا صاحب همة وعبقريا بالفطرة".