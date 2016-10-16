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استهداف مدمرة أمريكية مجددا في هجوم صاروخي من اليمن

16/10/2016

المدمرة الأمريكية ماسون

قال مسؤولون أمريكيون إنه تم استهداف مدمرة تابعة للقوات البحرية الأمريكية أمس السبت في هجوم صاروخي فاشل من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في ثالث هجوم من هذا القبيل يقع خلال الأيام الأخيرة.

وقال مسؤول دفاعي نقلا عن معلومات أولية إن عدة صواريخ أُطلقت على المدمرة ماسون أثناء إبحارها في المياه الدولية في البحر الأحمر ولكن المدمرة استخدمت إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها ولم تُصب.

وقد يثير أحدث هجوم ردا انتقاميا آخر من الجيش الأمريكي الذي أطلق صواريخ كروز يوم الخميس على ثلاثة مواقع رادارية ساحلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ردا على هجومين صاروخين فاشلين سابقين.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد عمليات البحرية الأمريكية خلال تدشين سفينة في بالتيمور يوم السبت إن "ماسون تعرضت على ما يبدو من جديد لهجوم في البحر الأحمر ومرة أخرى من صواريخ كروز دفاعية ساحلية أُطلقت من ساحل اليمن."

وقال مسؤول دفاعي أمريكي آخر تحدث شريطة عدم نشر اسمه لرويترز " نقيم الموقف. كل سفننا وأطقمنا بخير ولم يصبهم أذى."

ومثلت تلك الهجمات الصاروخية الأمريكية التي أجازها الرئيس باراك أوباما أول عمل عسكري أمريكي مباشر ضد أهداف يُشتبه بأنها تابعة للحوثيين في الصراع باليمن وأثارت تساؤلات بشأن احتمال حدوث مزيد من التصعيد.

ونفت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي مسؤوليتها عن الهجومين الصاروخيين على ماسون وحذرت من أنها ستدافع أيضا عن نفسها.

وشددت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) يوم الخميس على الطبيعة المحدودة للهجمات والتي استهدفت أجهزة رادار تشك في أنها مكنت من إطلاق ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ على ماسون يومي الأحد والأربعاء.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون في ذلك الوقت إن الهجمات الأمريكية المضادة ليس لها صلة بالحرب الأهلية الأوسع في اليمن والتي أدت إلى حدوث مجاعة وسقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل في اليمن منذ مارس آذار 2015.

وتقوم الولايات المتحدة حليف السعودية منذ فترة طويلة بإعادة تزويد الطائرات الحربية التابعة لتحالف تقوده السعودية بالوقود في الجو كما أنها تزود السعودية بأسلحة أمريكية.

وقالت إيران التي تدعم جماعة الحوثي الأسبوع الماضي إنها أرسلت سفينتين حربيتين إلى خليج عدن لحماية السفن من القرصنة.

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