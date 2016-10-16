استطلاع: كلينتون تحافظ على تقدمها بفارق كبير عن ترامب

كلينتون تحافظ على تقدمها بفارق كبير عن ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته إبسوس/ رويترز على مستوى الولايات المتحدة وأعلنت نتائجه يوم السبت أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون حافظت على تقدمها بفارق كبير في سباق الفوز بأصوات المجمع الانتخابي والرئاسة، وذلك بعد أسبوع قاس على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقدر استطلاع الرأي أنه إذا أجريت الانتخابات في الأسبوع الحالي فإن فرص كلينتون في الحصول على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي مطلوبة للفوز بالرئاسة تتجاوز 95 بالمئة وبفارق 118 صوتا في المجمع الانتخابي. وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي تشير فيه تقديرات الاستطلاع لارتفاع فرص كلينتون بهذا القدر.

وتعكس النتائج توقعات أخرى للمجمع الانتخابي يقدر بعضها فوز كلينتون بنسبة 90 بالمئة تقريبا.

وبالنسبة لحملة ترامب توجد مجموعة ولايات ينبغي على المرشح الجمهوري الفوز بها لضمان تأييد عدد كاف من الولايات للوصول للبيت الأبيض.

ومن بين هذه الولايات فلوريدا لكن الزيارات العديدة التي قام بها ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بنس لم يكن لها سوى تأثير بسيط على تقدم كلينتون في سباق الفوز بأصوات المجمع الانتخابي للولاية وعددها 29 صوتا. وتتقدم كلينتون في هذه الولاية بست نقاط مئوية وهي النسبة نفسها لتقدمها في الأسبوع الماضي.

لكن السباق أصبح متقارب النسب في أوهايو وهي ولاية أخرى مهمة لترامب. وكانت أوهايو ونيفادا تميلان نحو كلينتون في الأسبوع الماضي، لكنهما الآن تتأرجحان بين المرشحين.

ونما دعم كلينتون في نورث كارولينا وكولورادو اللتين انتقلتا من التذبذب بين المرشحين إلى الميل لدعم كلينتون.

وفي الأسبوع الماضي كافحت حملة ترامب للرد على اتهامات من عدة نساء بأن ترامب تحرش بهن أو ارتكب تحرشات جنسية على مدار عقود. لكن ترامب قال إن هذه التقارير محض أكاذيب وجزء من مؤامرة إعلامية بهدف هزيمته.

وأظهر استطلاع الرأي أن ترامب يتأخر عن كلينتون بنسبة كبيرة بين النساء والأقليات العرقية إذ يتخلف عنها بين الناخبين السود بنحو 70 نقطة. ويعتمد دعمه بدرجة كبيرة على الناخبين البيض. وعلى الرغم من أن دعم ترامب قوي بين الرجال البيض فإن نسبة دعمه متواضعة بين النساء البيض.