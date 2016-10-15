البث الحي
منوعات

هل الماء الساخن يعالج مرض السكري؟

15/10/2016

شخص يخضع لاختبار السكري – أرشيف

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة حول علاقة الماء الساخن بمرض السكري.

وأظهرت المقاطع أشخاص يزعمون قدرة الماء الساخن على العلاج من هذا المرض وهو ما نفت صحته وزارة الصحة الإماراتية.

وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة  في بيان اليوم (السبت) إن وزارة الصحة رصدت تداول أفراد المجتمع لمقطع فيديو يحمل ادعاءات مضللة غير علمية عن قدرة الماء الساخن على الشفاء من مرض السكري، وهو أمر لا صحة له.

وأضاف أن مثل هذه المقاطع ، تتعلق بعلاج مرض مزمن منتشر في دول، المنطقة، لا يجوز تداولها إلا بعد التأكد من صحتها من السلطات الصحية، وهي الجهة المنوط بها الإعلان عن العلاجات المعتمدة على مستوى الدولة والعالم.

ونبه الأميري إلى أن نشر وتداول هذه الشائعات المضللة  قد يسبب ضررا كبيرا لمرضى السكري ناتجه عن التوقف عن استخدام علاج المرض دون الرجوع لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال الدكتور عبد الرزاق المدني، رئيس شعبة السكري بجمعية الإمارات الطبية، إن هذه الشائعات مضللة، ولا يجوز نشرها لأنها غير موثقة بتجارب علمية وأبحاث طبية تثبت أن الماء الساخن يعالج السكري، ولا يجوز خداع المرضى وبالتالي التأثير على علاجهم والتحكم في نسبة السكري. 

وتابع "من المعروف أن تناول الماء بكثرة يؤدي إلى زيادة التبول وبالتالي خفض نسبة السكر بالتخلص منه عن طريق إفرازه في البول".

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية

شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الاجتماعي)