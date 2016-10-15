هل الماء الساخن يعالج مرض السكري؟

شخص يخضع لاختبار السكري – أرشيف

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة حول علاقة الماء الساخن بمرض السكري.

وأظهرت المقاطع أشخاص يزعمون قدرة الماء الساخن على العلاج من هذا المرض وهو ما نفت صحته وزارة الصحة الإماراتية.

وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة في بيان اليوم (السبت) إن وزارة الصحة رصدت تداول أفراد المجتمع لمقطع فيديو يحمل ادعاءات مضللة غير علمية عن قدرة الماء الساخن على الشفاء من مرض السكري، وهو أمر لا صحة له.

وأضاف أن مثل هذه المقاطع ، تتعلق بعلاج مرض مزمن منتشر في دول، المنطقة، لا يجوز تداولها إلا بعد التأكد من صحتها من السلطات الصحية، وهي الجهة المنوط بها الإعلان عن العلاجات المعتمدة على مستوى الدولة والعالم.

ونبه الأميري إلى أن نشر وتداول هذه الشائعات المضللة قد يسبب ضررا كبيرا لمرضى السكري ناتجه عن التوقف عن استخدام علاج المرض دون الرجوع لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال الدكتور عبد الرزاق المدني، رئيس شعبة السكري بجمعية الإمارات الطبية، إن هذه الشائعات مضللة، ولا يجوز نشرها لأنها غير موثقة بتجارب علمية وأبحاث طبية تثبت أن الماء الساخن يعالج السكري، ولا يجوز خداع المرضى وبالتالي التأثير على علاجهم والتحكم في نسبة السكري.

وتابع "من المعروف أن تناول الماء بكثرة يؤدي إلى زيادة التبول وبالتالي خفض نسبة السكر بالتخلص منه عن طريق إفرازه في البول".