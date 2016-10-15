شاهد: نيس يهزم ليون ويواصل التربع على قمة الدوري الفرنسي

واصل فريق نيس الحفاظ على صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه، مساء الجمعة، على ضيفه ليون بهدفين من دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة للمسابقة.

بادر نيس صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق بول بايسي.

وجاءت الدقيقة 29 لتشهد معها طرد الجزائري نبيل فقير لحصوله على الإنذار الثاني، ليلعب ليون الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وحاول لاعبو نيس استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، وتسجيل الهدف الثاني، وهو ما تحقق في الدقيقة 76 عن طريق الإيفواري جان مايكل سيري.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نيس إلى 23 نقطة في الصدارة بتحقيقه سبع انتصارات، وتعادلين، دون تلقيه أي هزيمة خلال الموسم الجاري.

وتجمد رصيد ليون عند 13 نقطة في المركز الخامس بعدما تلقى الهزيمة الرابعة له هذا الموسم.

ويعتبر سانت إتيان أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري الفرنسي بإجمالي 10 ألقاب.