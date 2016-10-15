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شاهد- موسيقي عالمي: لن أذهب لمصر بسبب الديكتاتورية العسكرية

14/10/2016

قال الموسيقي العالمي روجر ووترز في تصريح خاص لقناة الجزيرة مباشر إنه لا أرغب في تنظيم حفل موسيقي في مصر لأن بها نظاما ديكتاتوريا عسكريا.

وجاءت تصريحات ووترز خلال مقابلة خاصة مع برنامج "هاشتاج" الذي أذيع مساء الجمعة على قناة الجزيرة مباشر لدى سؤاله عن الجولة الغنائية التي يعتزم القيام بها في عدد من دول العالم.

وقال ووترز: "لا أرغب في الذهاب إلى مصر لأقيم فيها حفلا"، لكنه قال إنه يرغب في تنظيم حفل في تونس.

وبرر ووترز موقفه الرافض لإقامة حفل في مصر بقوله إنه لا يريد ذلك "بسبب الديكتاتورية العسكرية.. لأن السيسي ديكتاتور عسكري".

وأضاف ووترز: "إنها مأساة حقيقية أن الأشخاص القليلين الذين يسيطرون على السياسة في الشرق والغرب يركزون على مصالح ضيقة".

كما جدد ووترز في المقابلة التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى تاريخه في دعم الفلسطينيين ومناهضة الاحتلال.

وأشار ووترز إلى رفضه أيضا تنظيم حفلات في الأراضي الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

لكنه أوضح قائلا: "لا أشير إلى أن إسرائيل لا تملك حقا في الوجود، لكن أقول إن شعوب المنطقة، وخصوصا الفلسطينيين، يجب أن ينعموا بنفس الحقوق التي ينعم بها الشعب اليهودي أو الإسرائيلي".

ويعد ووترز، وهو بريطاني الجنسية يبلغ من العمر 73 عاما، أحد مؤسسي فرقة بينك فلويد لإنجليزية، والتي انطلقت في ستينيات القرن الماضي وكانت من أشهر الفرق الموسيقية في العالم خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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