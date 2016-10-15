شاهد| مصطفى بكري للسيسي: جهات سيادية تسعى لإسقاطك

قال الإعلامي المصري مصطفى بكري إن هناك أجهزة سيادية تتصارع وتسعى لإسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واتهم بكري خلال برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية صدى البلد، أجهزة سيادية بتسريب معلومات تحمل النظام مسؤولية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال بكري مخاطبا السيسي: "حضرتك بتعرف إنه الأجهزة بتتصارع ولا لأ. عارف اللي بيلعب والا لأ يا ريس؟ دول أكتر ناس بيجنوا عليك".

وطالب بكري بأحكام إعدام بحق الإخوان المعتقلين، مطالبا بتنفيذ الأحكام التي صدرت بحقهم، مستنكرا بقاءهم في السجون آمنين على حد وصفه.

كما طالب بكري بشنق عدد من تجار العملات، مضيفا أن من وصفهم بالخونة يتآمرون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبا رئيس الوزراء بسرعة إصدار قانون الجريمة الإلكترونية.

وطالب بكري السيسي بالغضب، قائلا "لم البلد كلها. عارف إن فيه اللي بيلعب والا لأ. سايبيين الدنيا هيصة، عايزين ناخد قرارات. أردوغان لم البلد في خمس دقايق، وحضرتك يا ريس حذرت من المؤامرة".

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