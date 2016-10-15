شاهد: مانشستر سيتي يحتفظ بالصدارة رغم التعادل مع إيفرتون

أخفق مانشستر سيتي في الحفاظ على علامة النجاح الكاملة على أرضه هذا الموسم بعد إهدار ركلتي جزاء عن طريق كيفن دي بروين وسيرجيو أجويرو ليتعادل 1-1 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتفظ سيتي رغم ذلك بصدارة الدوري لكن بفارق الأهداف على أرسنال الذي فاز 3-2 على سوانزي سيتي.

واستحوذ سيتي على الكرة معظم فترات المباراة وسدد 18 كرة على المرمى مقابل تسديدة واحدة لإيفرتون لكنه عاني في ترجمة ذلك إلى أهداف وأهدر ركلتي جزاء.

وارتكب فيل جاجيلكا خطأ ضد ديفيد سيلفا قبل نهاية الشوط الأول وسدد دي بروين الركلة لكن الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبرج أنقذها.

وتقدم إيفرتون بهدف على عكس سير اللعب بعدما توغل بالكرة داخل المنطقة وسدد بقوة في المرمى بالدقيقة 64 ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وأخطأ جاجيلكا مجددا داخل المنطقة لكن ضد البديل أجويرو هذه المرة. الذي أهدر ركلة الجزاء الثانية له خلال أسبوع واحد بعدما فعل الأمر ذاته مع الأرجنتين أمام باراجواي بتصفيات كأس العالم.

لكن نوليتو أدرك التعادل لسيتي بضربة رأس في الدقيقة 72.