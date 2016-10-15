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شاهد ـ كأفلام الرعب: إعصار نادر يجتاح بلدة أمريكية

15/10/2016

اجتاح إعصار نادر بلدة ساحلية صغيرة في ولاية أوريغون الأمريكية أمس الجمعة حيث أطاح بأسقف مبان واقتلع أشجارا وأسقط خطوط الكهرباء بعد أن أثارت أول عاصفة من بين عاصفتين تم التنبؤ بهما مطلع الأسبوع رياحا عاتية وأمطارا غزيرة عبر شمال غربي المحيط الهادي.

وقال جيري تيلور رئيس بلدية مانزانيتا إن الإعصار ترك معظم البلدة، التي يقطنها بشكل دائم 600 شخص في الركن الشمالي الغربي من أوريغون، من دون كهرباء، كما أصبح أكثر من 20 منزلا غير صالح للسكن، على الرغم من عدم ورود أنباء عن إصابة أحد بسوء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية وقوع رياح شديدة عبر منطقة بوجيه ساوند بواشنطن مع تسجيل أكثر من 100 صاعقة برق فوق المياه الساحلية في ساعة واحدة في إحدى المراحل.

وقالت هيئة الأرصاد إن الكهرباء انقطعت عن نحو 20 ألف منزل وشركة في منطقة سياتل  صباح أمس الجمعة.   

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