شاهد: طائرات بلا طيار تنقل إمدادات الدم في رواندا

بدأت الحكومة الرواندية بالتعاون مع شركة أمريكية نقل وتوزيع إمدادات الدم إلى المراكز الطبية النائية باستخدام الطائرات من دون طيار.

ولجأت الحكومة إلى هذه الطريقة نظرا للطبيعة الجبلية للمنطقة وضعف البنية التحتية للطرق في البلاد.

وتستخدم رواندا نحو 650 ألف كيس دم سنويا، ويذهب نصفها تقريبا إلى الأمهات اللاتي يعانين من نزيف بعد الولادة فيما يذهب الثلث إلى الأطفال دون سن الخامسة والذين يعانون الأنيميا بسبب الملاريا.

وتقول الشركة الأمريكية إنها تهدف على المدى الطويل إلى توصيل كافة الإمدادات الطبية مثل اللقاحات ومضادات السموم بجانب إمدادات الدم.

ويمكن للطائرة القيام برحلة ذهابا وإيابا لمسافة 150 كيلومترا.