شاهد: صلاح يقود روما للفوز 3-1 على نابولي

صعد روما إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه نابولي 3 / 1 اليوم (السبت) في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وأنهى روما الشوط الأول متقدما بهدف سجله إدين دجيكو في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني تمكن خاليدو كوليبالي لاعب نابولي من تعديل النتيجة في الدقيقة 53 ثم أضاف دجيكو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54 قبل أن يختتم محمد صلاح أهداف روما في الدقيقة 86.

ورفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني ، فيما توقف رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الثالث.

ويستعد نابولي لمواجهة بشيكتاش يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوربا، فيما يستعد روما لمواجهة أوستريا فيينا يوم الخميس في الجولة الثالثة من الدوري الأوربي.