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شاهد: سائق تاكسي يشعل النار في نفسه بمصر بسبب الغلاء

15/10/2016

ذكرت صحيفة المصري اليوم المصرية أن سائق تاكسي أشعل النار في نفسه بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية "شمالي مصر" السبت، بسبب غلاء الأسعار.

وقال شهود عيان إن السائق وجّه انتقادات للحكومة بسبب الأسعار، ثم سكب البنزين على نفسه، وأشعل النار، فيما ردد الأهالي: "لا إله إلا الله" أثناء محاولة إنقاذه.

وأصدرت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بيانا، قالت فيه إن الشاب يُدعى أشرف محمد شاهين، سائق تاكسي، ويبلغ من العمر 30 عاما، من كفر الدوار، وسكب (بنزين) على نفسه، ما تسبب في حروق 50% بالبطن والصدر والساقين، فيما أصيب مواطن يدعى عبدالعليم محمد عبدالعليم، 32 سنة أثناء محاولة إنقاذه.

وقالت المديرية، إن نسبة الحروق في سائق التاكسي تتعدى الـ95% وحالته خطيرة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على  "فيس بوك" فيديو قالوا إنه يتعلق بالواقعة.

وتعيش مصر أوضاعا اقتصادية صعبة مع تراجع عائدات السياحة والاستثمار وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الذي بلغ سعره في السوق السوداء أكثر من 15 جنيها مقابل 8 جنيهات و88 قرشا في البنوك.

وقال اقتصاديون إن الحكومة المصرية فشلت في حل المشاكل الاقتصادية بالبلاد كما انتقد معارضون الرئيس المصري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من الوعود التي أطلقها بتحسين معيشة المواطنين.

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