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شاهد: رباعية لبرشلونة وعودة ناجحة لميسي أمام لاكورونيا

15/10/2016

سجل ليونيل ميسي هدفا بعد ثلاث دقائق من عودته عقب غياب لمدة ثلاثة أسابيع ليقود برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للفوز 4-صفر على ديبورتيفو لاكورونيا.

ووضع لاعب الوسط البرازيلي رافينيا برشلونة في المقدمة في الدقيقة 21 مستغلا خطأ من جيرمان لوكس حارس مرمى ديبورتيفو قبل أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وتبادل لويس سواريز الكرة مع نيمار قبل أن يعزز تقدم برشلونة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول واستغل البديل ميسي تمريرة بينية وسدد بقوة في المرمى في الدقيقة 58.

وكان ميسي قد شارك بدلا من سيرجيو بوسكيتس وارتدى شارة القيادة.

وبدا أن ميسي تعافى تماما من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال التعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد في 21 من سبتمبر/أيلول الماضي ومن المتوقع أن يعود للتشكيلة الأساسية خلال مواجهة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا مدرب برشلونة السابق يوم الأربعاء المقبل.

ولعب ميسي – الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات – كرة عرضية لزميله باكو ألكاسير الذي نزل بديلا ولكن الحارس أبعد ضربة رأس من مهاجم بلنسية السابق لتصطدم بالقائم. وبعدها تصدى الحارس لوكس لفرصة أخرى للمهاجم غير المحظوظ الذي لم يسجل أي هدف مع برشلونة حتى الآن.

ويتصدر أشبيلية الترتيب مؤقتا برصيد 17 نقطة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني.

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