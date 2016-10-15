شاهد: ثلاثية تشلسي في شباك ليستر بالدوري الإنجليزي

بثلاثية نظيفة فاز تشيلسي على ضيفه ليستر سيتي السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليعمق جراح حامل لقب الموسم الماضي.

وتقدم المهاجم الإسباني ديفيد كوستا بهدف لتشيلسي في الدقيقة السابعة ثم أضاف الجناح البلجيكي ادين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 33 وتبعه النيجيري فيكتور موسيس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة80.

ورفع تشلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس وظل ليستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط.

وحقق تشلسي فوزه الخامس هذا الموسم مقابل هزيمتين وتعادل وحيد فيما خسر ليستر للمرة الرابعة مقابل انتصارين وتعادلين.

وتوج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.