شاهد: بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل مع آينتراخت فرانكفورت

سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم حيث تعادل 2 / 2 مع آينتراخت فرانكفورت اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

ورغم سقوط البايرن في فخ التعادل فإنه حافظ على صدارة الترتيب حيث رفع رصيده إلى 17 نقطة علما بأن الفريق حقق الفوز في خمس مباريات ولم يخسر أي مباراة.

في المقابل رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع محققا تعادله الثاني هذا الموسم مقابل الهزيمة في مباراتين والفوز في ثلاث.

وفشل البايرن في الحفاظ على تقدمه مرتين حيث تقدم بهدف سجله آريين روبين في الدقيقة 11 لكن سزابلوكس هوسزتي تمكن من تعديل النتيجة لفرانكفورت في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني استطاع جوشوا كيميتش أن يضيف الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 68 وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن البايرن يقترب من الفوز بنتيجة كبيرة خاصة بعد طرد هوسزتي في الدقيقة 65 استطاع ماركو فابيان أن يضيف الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 78 لتنتهي المباراة بالتعادل 2- 2 .