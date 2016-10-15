شاهد: الفيضانات تقتل 11 في وسط فيتنام

أودت الفيضانات بحياة 11 شخصا على الأقل في أربعة أقاليم بوسط فيتنام فضلا عن تشريد الآلاف مع اقتراب عاصفة في بحر الصين الجنوبي من السواحل الوسطى.

وقالت الحكومة في بيان لها "إن الفيضانات الناجمة عن هطول غزير للأمطار منذ يوم الأربعاء قطعت إمدادات الغذاء عن آلاف الأشخاص وأوقفت حركة المرور بين الشمال والجنوب.

وذكر تلفزيون فيتنام الحكومي نقلا عن تقارير حكومية أن سبعة أشخاص غرقوا أو أصيبوا بصواعق كهربائية في إقليم "كوانج بنه" بينما قتل أربعة آخرون في ثلاثة أقاليم مجاورة كما غمرت المياه 30 ألف منزل على الأقل.

وقال التلفزيون إن عشرات السياح الأجانب من بين ركاب محاصرين في 22 قطارا في المناطق المتضررة مما دفع السلطات المحلية لتوفير الغذاء والمياه فيما تم إلغاء الكثير من الرحلات الجوية للمنطقة.

وقال موقع تقييم مخاطر العواصف الاستوائية (تروبيكال ستورم ريسك) والتلفزيون إن العاصفة المدارية ساريكا والتي تمر حاليا بالفلبين تتجه حاليا نحو منطقة وسط فيتنام وقد تؤدي لسقوط المزيد من الأمطار على المناطق المتضررة.