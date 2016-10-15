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شاهد: أرنب يعشق الموز يحقق شهرة واسعة على الانترنت

15/10/2016

حقق أرنب صغير شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ولعه بأكل الموز كما لو كان قردا.

ويدعى الأرنب الصغير "زلاتان" ويظهر في الفيديو وهو يأكل أصبع موز بنهم، وهو الفيديو الذي حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولزلاتان أخت اسمها زالي واشتهرا عبر حساب لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام يحمل اسم "زلاتان" ويتابعها أكثر من مئة ألف.

وكتبت السويدية صاحبة الأرنب "زلاتان" تعليقا على الفيديو: "على الرغم من أنني أراك كل يوم، فإن هذا لا يكفيني".

وقالت جمعية الرفق بالحيوان عبر موقعها على الإنترنت إنه بسبب مستوى السكر العالي وارتفاع النشا، فإنه يجب إعطاء الأرنب الصغير كميات محدودة، كقطعة من التفاح وعدد قليل من حبات العنب البري وقطعة صغيرة من الموز.

المصدر : الجزيرة مباشر
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