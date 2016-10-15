شاهد: أرسنال يفوز على سوانزي ويقتسم الصدارة مع مانشستر سيتي

اقتسم فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مانشستر سيتي بعد فوزه على ضيفه سوانزي سيتي بثلاثة أهداف لهدفين وتعادل سيتي مع ضيفه إيفرتون 1/1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة.

واقتسم سيتي وأرسنال الصدارة برصيد 19 نقطة لكل منهما بفارق نقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الثالث.

وعلى استاد الإمارات تقدم تيو والكوت بهدفين لأرسنال في الدقيقتين 26 و.33 ورد الأيسلندي جيلفي سيجوردسون بهدف لسوانزي في الدقيقة 38 ثم أحرز لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 57 قبل أن يسجل الإسباني بورخا باستون الهدف الثاني لسوانزي في الدقيقة 66 ولعب أرسنال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعب وسطه السويسري غرانيت تشاكا.