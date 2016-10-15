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شاهد- أردوغان للعبادي: ماذا حدث لتغير أقوالك؟

15/10/2016

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو من طلب إنشاء معسكر لتدريب القوات العراقية، وسأله: فماذا حدث لتغير أقوالك؟

وأضاف أردوغان في كلمة له أمام حشد جماهيري بولاية ريزة التركية أن معسكر بعشيقة ليس محلاً للمزايدة وسيبقى مكاناً للجنود الأتراك، مشددا على أنهم لن يسمحوا بوصول "الإرهابيين" إلى بلادهم.

وأشار إلى أن ما يجري في العراق هو نتاج المذهبية المقيتة، مؤكدا أن الإسلام دين لا يعرف المذهبية أو الطائفية.

وأوضح الرئيس التركي أنهم كثفوا من عملياتهم الأمنية والعسكرية ضد مختلف التنظيمات "الإرهابية"، مشيرا إلى أن المنزعجين من الوجود التركي في شمال العراق وسوريا يسخرون من الإرادة التركية وهو ما لن يسمح به على حد قوله.

وأعلن أردوغان افتتاح مجموعة مشاريع تنموية في ولاية ريزة بقيمة ربع المليار ليرة تركية، وكذلك البدء في إنشاء مطار ولاية ريزة الجديد.

وأردف أن تركيا لديها 3 ملايين لاجئ سوري، موضحا أنهم يقومون حاليا بإنشاء منطقة آمنة داخل بلادهم تمهيداً لعودتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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