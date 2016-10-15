شاهد:مفاجأة – باوتيستا يجرد ديوكوفيتش من لقب دورة شنغهاي

جرد الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف خامسا عشر منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من لقبه بطلا لدورة شنغهاي الصينية الدولية لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة البالغة جوائزها أكثر من 65.7مليون دولار، بالفوز عليه 6-4 و6-4 في نصف النهائي اليوم.

وكان الصربي قد عانى كثيرا للفوز على الألماني ميشا زفيريف الصاعد من التصفيات 3-6 و7-6 (7-4) و6-3 الجمعة في ربع النهائي، واحتاج إلى ساعتين و24 دقيقة للتخلص منه.

وفشل ديوكوفيتش (31 عاما)، الذي لا يزال يعاني من إصابة في الكتف، في إحراز اللقب في شنغهاي للمرة الرابعة بعد أعوام 2012 و2013 و2015، لتتواصل نتائجه المتواضعة في النصف الثاني من الموسم.

وغاب الصربي نحو شهر تقريبا بسبب إصابة في الكوع، وتحديدا منذ خسارته نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية أمام السويسري ستانيلاس فافرينكا في 11 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان ديوكوفيتش حقق نتائج رائعة في النصف الأول من الموسم بفوزه ببطولة أستراليا المفتوحة وبعدد من دورات الماسترز، ثم ببطولة رولان غاروس الفرنسية على الملاعب الترابية للمرة الأولى في مسيرته، قبل أن تتراجع نتائجه بخروجه مبكرا في بطولة ويمبلدون ومنافسات أولمبياد ري.

ومن المتوقع أن يشارك الصربي في دورة باريس-بيرسي من 29 أكتوبر تشرين الأول الحالي إلى 6 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وهي الأخيرة ضمن دورات الماسترز للألف نقطة، قبل أن يخوض غمار بطولة الماسترز الختامية للموسم التي تجمع المصنفين الثمانية الأوائل في العالم وتستضيفها لندن من 13 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويعد ذلك هو الفوز الأول لباوتيستا أغوت على ديوكوفيتش في 6 مباريات جمعت بينهما حتى الآن بينها مباراتان هذا العام في بطولة رولان غاروس ومدريد للماسترز.

ويلتقي باوتيستا أغوت في المباراة النهائية مع البريطاني اندي موراي الثاني والذي تغلب على الفرنسي جيل سيمون 6-4 و6-3.