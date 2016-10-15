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بعد حلقة "التوكتوك" بمصر: اختفاء السائق والليثي في إجازة

15/10/2016

قالت وسائل إعلام مصرية إن قناة الحياة أصدرت بيانا قالت فيه إن الإعلامي عمرو الليثي بدأ إجازته السنوية، من دون أن توضح موعد عودته لتقديم برامجه.

كما اختفى سائق "التوكتوك" والذي ظهر مؤخرا في برنامج الليثي وانتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر في مقطع لاقى رواجا كبيرا، وحصد ملايين المشاهدات على الإنترنت.

وسائق التوكتوك هو الشاب مصطفى عبد العظيم، الذي انتقد الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، على خلفية تردي الأوضاع واختفاء السلع الأساسية، بطريقة بليغة حازت على إعجاب الملايين.

وتناولت مصادر إعلامية خبر اختفائه منذ الخميس الماضي، خاصة بعد أن بدأ رئيس الوزراء بالبحث عنه.

ويشار إلى أن الإعلامي عمرو الليثي يقدم على شبكة الحياة المصرية  برنامجين، الأول يومي وهو برنامج "بوضوح" والثاني أسبوعي وهو "واحد من الناس" الذي ظهر من خلاله سائق التوكتوك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عمرو الليثي قوله إنه حصل على إجازة سنوية لمدة 3 أسابيع نافيا وقف برنامجه.

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