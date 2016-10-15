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انتهاء اجتماع لوزان وكيري يتحدث عن أفكار جديدة

15/10/2016

وزيرا خارجية روسيا وأمريكا/ أرشيفية

قال مسؤولون أمريكيون وروس إن محادثات قادتها الولايات المتحدة مع روسيا وشركاء إقليميين لإيجاد حل دبلوماسي للصراع في سوريا انتهت اليوم السبت بعد أن استغرقت أكثر من أربع ساعات.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن محادثات لوزان بحثت عدة "أفكار جديرة بالاهتمام"

وأضاف لافرون أن الأطراف المشاركة في المحادثات اتفقت على مواصلة الاتصالات في المستقبل القريب.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الاجتماع شهد بعض التوتر لكنه أثمر أيضا عن أفكار جديدة.

وكان لافروف وكيري عقدا لقاء ثنائيا على هامش اجتماع لوزان حول سوريا، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مصدر لم تسمه.

وشارك في مباحثات لوزان إلى جانب لافروف وكيري وزراء خارجية إيران ومصر والعراق وقطر والسعودية وتركيا.

ويعد لقاء لوزان أول محادثات ثنائية منذ 3 من تشرين أول/أكتوبر الجاري عندما علقت الولايات المتحدة المحادثات الثنائية مع موسكو بشأن سوريا، متهمة الكرملين بعدم القيام بدوره لوضع حد لإراقة الدماء.      

ومن المقرر أن يتحدث كيري غدا (الأحد) بشأن عملية المحادثات الجارية في سويسرا ونتائجها مع وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.      

كانت حدة التوتر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تصاعدت في  وقت سابق من الشهر الجاري عندما قالت واشنطن إنها قطعت محادثاتها الثنائية مع موسكو بشأن سوريا، متهمة الكرملين بعدم القيام بدوره لوقف إراقة الدماء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع  الماضي إن محور الاجتماع هو وقف إطلاق النار في مدينة حلب شمال غربي سوريا، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المدينة.

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