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الزعفراني: "الإخوان" تمنح الانقلاب العسكري فرصة البقاء

15/10/2016

قال د. إبراهيم الزعفراني القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين إن بقاء الانقلاب العسكري في مصر واستمراره مرتبط بتمسك الإخوان بالمنافسة على السلطة.

وأضاف خلال حوار له مع "برنامج النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر السبت": أن انسحاب الإخوان من المشهد السياسي مفيد لمصر وللجماعة وللمنطقة العربية.

واتهم الزعفراني قيادات الإخوان بتحمل المسؤولية عما حدث في مصر مؤكدا أن هذه القيادات أضرت بالجماعة والمجتمع وعليها أن تعلن خروجها الطوعي عن المنافسة على السلطة.

وقال إن التيار الإسلامي وفي القلب منه جماعة الإخوان فشل في العمل السياسي والثوري ويمكن أن يكون له دور في المجال الدعوي والأخلاقي بعيدا عن السياسة.

وردا على سؤال حول تداعيات تأثير التصفيات الجسدية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مصر ضد قيادات الجماعة أجاب الزعفراني بأن الإخوان صارت جماعة منهكة، مستبعدا دخولها في صدام مسلح مع النظام، وأكد رفضه للحملة الشرسة التي ينفذها النظام الحاكم في مصر ضد جماعة الإخوان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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