70 % من مسلمي أمريكا ينوون التصويت لهيلاري كلينتون

70 % من مسلمي أمريكا ينوون التصويت لكلينتون

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 70 في المئة من الناخبين الأمريكيين المسلمين يرغبون في التصويت لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.

الاستطلاع نظمه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وأعلن نتائجه اليوم الخميس في مؤتمر صحفي بواشنطن تحدث فيه مدير المجلس نهاد عوض.

وأشار الاستطلاع إلى أن 86 في المئة من الناخبين المسلمين أعربوا عن نيتهم المشاركة في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

وقال 72 في المئة من المشاركين إنهم يرغبون بالتصويت لصالح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مقابل 4 في المئة فضلوا المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فيما ذهبت باقي الأصوات إلى مرشحين آخرين مغمورين من الأقل حظاً.

وكشف الاستطلاع ميل 66 في المئة من المسلمين لتأييد الحزب الديمقراطي، فيما بلغت نسبة المؤيدين للجمهوري 6 بالمئة فقط.

وأثارت تصريحات "عنصرية" ضد المسلمين أطلقها ترامب فور دخوله سباق الانتخابات الرئاسية، لاسيما دعوته إلى إغلاق الحدود في وجههم، موجة من الغضب ضده محليا ودوليا.

ولفت استطلاع كير إلى أن أكثر القضايا التي تشغل المسلمين الأمريكيين على التوالي هي الحقوق المدنية، التعليم، العمل، الاقتصاد، حماية الطلبة من المضايقات في المدارس، حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، الإرهاب، الأمن القومي.

وأيد 82 في المئة من الناخبين المسلمين استقبال لاجئين سوريين في الولايات المتحدة، بحسب الاستطلاع.

وأعرب 47 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عدم رضاهم عن الدعم الذي قدمته بلادهم في الحرب ضد تنظيم الدولة واعتبروه غير كافٍ.

وشارك في الاستطلاع الذي أجرته أكبر المنظمات المتصدية للدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، 800 ناخب مسلم، واستمر للفترة من 7 من سبتمبر/ أيلول- 5 من أكتوبر/ تشرين أول من العام الجاري.

ويمثل عدد المسلمين في الولايات المتحدة 3.3 مليون شخص ما يمثل نسبة 1 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ قرابة 304 ملايين نسمة.