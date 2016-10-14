البث الحي
منوعات

وفاة سجين في قسم شرطة بمصر واتهامات للأمن بقتله

14/10/2016

قسم ثان طنطا بمصر- أرشيف

تجمهر العشرات من أهالي سجين أمام مستشفى بمدينة طنطا في محافظة الغربية "وسط مصر" اليوم الجمعة بعد تلقيهم بلاغا بمصرع نجلهم داخل سجن قسم ثان طنطا، متهمين الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

وقالت مصادر أمنية إن السجين وُجد مشنوقا داخل القسم فيما قالت شقيقة السجين إن شقيقها تم حبسه وتعرض لوقائع تعذيب وصعق كهربائي.

وأكد مسؤول أمني بمدرية أمن الغربية، أن السجين "سامح جابر" مقيم بمنطقة القرشي التابعة لقسم ثان طنطا، مسجل خطر وتم ضبطه بسلاح أبيض بقسم أول طنطا، وترحيله إلى قسم ثان.

وأضاف، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل السجن، ولم يتبين ملابسات الوفاة حتى الآن.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالغربية بمدرعات وتشكيلات من قوات الأمن المركزي لتأمين محيط مبنى القسم تحسبا لاندلاع أي أعمال شغب أو عنف.

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية

شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الاجتماعي)