وفاة سجين في قسم شرطة بمصر واتهامات للأمن بقتله

قسم ثان طنطا بمصر- أرشيف

تجمهر العشرات من أهالي سجين أمام مستشفى بمدينة طنطا في محافظة الغربية "وسط مصر" اليوم الجمعة بعد تلقيهم بلاغا بمصرع نجلهم داخل سجن قسم ثان طنطا، متهمين الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

وقالت مصادر أمنية إن السجين وُجد مشنوقا داخل القسم فيما قالت شقيقة السجين إن شقيقها تم حبسه وتعرض لوقائع تعذيب وصعق كهربائي.

وأكد مسؤول أمني بمدرية أمن الغربية، أن السجين "سامح جابر" مقيم بمنطقة القرشي التابعة لقسم ثان طنطا، مسجل خطر وتم ضبطه بسلاح أبيض بقسم أول طنطا، وترحيله إلى قسم ثان.

وأضاف، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل السجن، ولم يتبين ملابسات الوفاة حتى الآن.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالغربية بمدرعات وتشكيلات من قوات الأمن المركزي لتأمين محيط مبنى القسم تحسبا لاندلاع أي أعمال شغب أو عنف.