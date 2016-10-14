وفاة الشاعر المصري فاروق شوشة عن 80 عاما

توفي الشاعر المصري فاروق شوشة عن 80 عاما بعد حياة أدبية حافلة ألف خلالها ما يزيد عن 20 ديوانا شعريا وكتابا في اللغة العربية.

ولد شوشة عام 1936 في قرية الشعراء إحدى قرى محافظة دمياط التي تطل على البحر المتوسط.

ونال شوشة شهرة واسعة لتجربته الشعرية المميزة ولتقديمه برامج إذاعية وتلفزيونية حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة مثل برنامج "لغتنا الجميلة" في الإذاعة وبرنامج "أمسية ثقافية" في التليفزيون.

وبدأ شوشة حياته العملية كمدرس قبل أن يلتحق بالإذاعة المصرية ويتدرج في وظائفها إلى أن صار رئيسها.

و"شوشة: عضو مجمع اللغة العربية في مصر. وكان رئيس لجنتي النصوص باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر.