نتنياهو ينتقد قرار اليونسكو بشأن القدس

القرار قال إنه لا ارتباط لليهود بالحرم القدسي

انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الذي اعتبر أنه لا وجود لأي ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق.

وقال نتنياهو في بيان إن "الادعاء بأن ليست لإسرائيل علاقة بجبل الهيكل وبالحائط الغربي يشابه الادعاء بأن ليست للصين علاقة بالسور العظيم وبأن ليست لمصر علاقة بالأهرامات. وبهذا القرار السخيف فقدت اليونسكو الشرعية القليلة التي تبقت لها".

وكانت المنظمة صادقت أمس الخميس على قرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق.

وجاء في نص القرار أن المنظمة "تشعر ببالغ القلق حيال عمليات الحفر الإسرائيلية غير الشرعية والتي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المتطرفين في المدينة القديمة في القدس وعلى جانبي جدران المدينة".

وأكد القرار على اعتبار الوجود الإسرائيلي في القدس "قوة احتلال" داعيا إسرائيل إلى وقف جميع انتهاكاتها ضد الآثار الإسلامية في المدينة، ومن بينها الحرم القدسي الشريف.

وتقدم بالقرار سبع دول عربية، هي: الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان. وصوت لصالح القرار 24 دولة بينما امتنعت 26 دولة عن التصويت، وعارض القرار 6 دول وتغيبت دولتان.