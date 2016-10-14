مقتل 6 في انفجار استهدف مجلس عزاء بمأرب اليمنية

قالت وكالة أنباء سبأ التي تديرها الحكومة اليمنية إن انفجارا قتل ستة أشخاص وجرح 20 آخرين في مجلس عزاء بمدينة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.

وقال مسؤولون محليون إن الانفجار وقع أثناء تأدية واجب العزاء بعد وفاة عبد الرب الشدادي وهو قائد عسكري في مأرب لقي حتفه قبل بضعة أيام في قتال مع الحوثيين.

وقالت الوكالة إن بين القتلى اليوم الجمعة سالم الشدادي الشقيق الأكبر للقائد العسكري.

وبحسب الوكالة بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة لأسر الضحايا واحتدم القتال في اليمن منذ انتهاء محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت من دون اتفاق. ويتركز القتال حول العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون من دون تغير يذكر في السيطرة على الأراضي.

وأغلب مأرب تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بينما يسيطر الحوثيون على الجزء المتبقي.