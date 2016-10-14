مسؤول تركي: نحن على مشارف حرب عالمية ثالثة!

نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي

قال نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، إن العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن حل أية أزمة.

جاء ذلك خلال كلمة كورتولموش أمام أكاديميين وطلبة جامعة "18 مارس" اليوم (الجمعة).

ووصف كورتولموش النظام العالمي الحالي بأنه "فقد المصداقية والتوافق" مؤكدا أن العالم أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا أكثر من مرة إلى إصلاحات جذرية في مجلس الأمن، وضرورة وجود دولة إسلامية ضمن الدول دائمة العضوية فيه.

وفي شأن آخر، كشف كورتولموش عن تشكيل لجان للتثبت من الجهات المتورطة في محاولة الانقلاب الأخير "حتى لا نظلم أحدا" حسب تعبيره.

وأكد كورتولموش أن تركيا قادرة على محاربة التنظيمات الإرهابية وحماية المنطقة من شرورها، داعيا إلى الحفاظ على وحدة وتماسك تركيا لكونها حجر الزاوية لاستقرار منطقة الشرق لأوسط.