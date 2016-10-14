مسؤول برلماني تركي يزيل رسما مسيئًا للنبي محمد من معرض أوربي

المجلس الأوربي – أرشيف

تعمد ملحق برلماني تركي لدى المجلس الأوربي إزالة رسم كاريكاتوري مسيء (للنبي محمد صلي الله عليه وسلم) معروض في مقر المجلس الأوربي في ستراسبورغ.

وقال مصدر داخل المجلس الأوربي إن المسؤول التركي وهو عضو في البعثة التركية وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، "شعر بالاستياء" من الرسم الكاريكاتوري الساخر الذي نشرته في 2005 صحيفة دنماركية، "فادخل قلما في الرسم وأزال" القسم الذي يصور النبي محمد.

ووقع الحادث أول أمس الأربعاء في أروقة مقر المجلس الأوربي، بحضور العديد من الشخصيات وعناصر الأمن والبرلمانيين والسفراء لدى المجلس.

وإثر الحادث أجرى رئيس المجلس البرلماني في المجلس الأوربي بيدرو اغرامونت محادثة مع رئيس الوفد التركي، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب المصدر فإن "رئيس البعثة التركية أعتذر" باسم الوفد ووجه تأنيبا إلى مساعده.