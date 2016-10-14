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فيديو:اللاجئ السوري ضحية صحفية المجر يروي تجربته في إسبانيا

14/10/2016

قال اللاجئ السوري أسامة عبد المحسن، الذي أوقعته صحفية عمدا عند الحدود المجرية إن    نادي خيتافي بمدريد أنهى تعاقده معه كمدرب لكرة القدم.

وأضاف عبد المحسن في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر عبر "لايف فيسبوك" أن النادي أخبره بانتهاء تعاقدهم معه.

وتحدث عبد المحسن عن تجربته في السفر من دير الزور إلى تركيا ثم إلى أوربا ومرورا بمعاناته في المجر.

وكانت صحفية مجرية عرقلت أسامة وهو يحمل نجله على الحدود المجرية أثناء مطاردة الشرطة للاجئين وأثار فعل الصحفية ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم.

وعبد المحسن هو من أبناء دير الزور في سوريا وسافر هربا من المعارك التي شهدتها المدينة وانتقل إلى تركيا قبل أن يسافر إلى إسبانيا.

وقال عبد المحسن إنه حاول تشكيل فريق رياضي في تركيا لكن قوانين البلاد لم تسمح بذلك "ففكرت في الهجرة إلى وتعرضت ومن معي لمخاطر كثيرة أثناء رحلة الهجرة والمجر كانت الأسوأ في هجرتي فطفلي ظل مريضا 3 أيام ولم يتلق أي دعم صحي.

وتابع :" تلقيت عدة عروض في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بعد الحادث لكنني فضلت العمل مع النادي في إسبانيا حيث استقبلوني بشكل رائع".

وقال المدرب السوري إن المزعج في إنهاء تعاقده مع النادي هو أن أسرته على وشك القدوم إلى إسبانيا بعد إصدار تصاريح السفر الخاصة بهم ما يعني أن مسؤولياته أصبحت أكبر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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