البث الحي
منوعات

شاهد: نقل جثمان ملك تايلند إلى القصر الملكي

14/10/2016

 ارتدى ملايين التايلنديين ملابس سوداء الجمعة حدادا على ملكهم الذي تفتح وفاته صفحة من الغموض في مملكة اعتلى عرشها سبعين عاما.

ونقل جثمان الملك بوميبول أدوليادي من مستشفى سيريراج إلى القصر الكبير، وطغى الأبيض والأسود – لونا الحداد في آسيا – على كل تايلاند من ممارسي رياضة الجري إلى الموظفين المتوجهين إلى مكاتبهم.

وسيترأس ولي العهد ماها فاجيرالونغكورن المراسم البوذية "لغسل" جثمان والده، المرحلة الأولى من سلسلة شعائر تستمر أشهرا لأعضاء الأسرة الملكية.

واتسمت السنوات العشر الأخيرة من حكم بوميبول ادوليادي باضطرابات سياسية كبيرة.

وطلب ولي العهد ماها فاجيرالونكورن الذي يفترض أن يخلف والده منحه "بعض الوقت" كي يستعد لتولي العرش.

وقال رئيس الوزراء الجنرال برايوت شان-أو-شا إن "ولي العهد استقبلني وطلب منحه بعض الوقت ليستعد قبل إعلانه ملكا".

وتبث محطات التلفزيون التايلندية برنامجا واحدًا بالأبيض والأسود تعبيرا عن الحزن، بما في ذلك شبكات التلفزيون الدولية مثل "بي بي سي" و"سي إن إن".

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية

شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الاجتماعي)