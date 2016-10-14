شاهد: نقل جثمان ملك تايلند إلى القصر الملكي

ارتدى ملايين التايلنديين ملابس سوداء الجمعة حدادا على ملكهم الذي تفتح وفاته صفحة من الغموض في مملكة اعتلى عرشها سبعين عاما.

ونقل جثمان الملك بوميبول أدوليادي من مستشفى سيريراج إلى القصر الكبير، وطغى الأبيض والأسود – لونا الحداد في آسيا – على كل تايلاند من ممارسي رياضة الجري إلى الموظفين المتوجهين إلى مكاتبهم.

وسيترأس ولي العهد ماها فاجيرالونغكورن المراسم البوذية "لغسل" جثمان والده، المرحلة الأولى من سلسلة شعائر تستمر أشهرا لأعضاء الأسرة الملكية.

واتسمت السنوات العشر الأخيرة من حكم بوميبول ادوليادي باضطرابات سياسية كبيرة.

وطلب ولي العهد ماها فاجيرالونكورن الذي يفترض أن يخلف والده منحه "بعض الوقت" كي يستعد لتولي العرش.

وقال رئيس الوزراء الجنرال برايوت شان-أو-شا إن "ولي العهد استقبلني وطلب منحه بعض الوقت ليستعد قبل إعلانه ملكا".

وتبث محطات التلفزيون التايلندية برنامجا واحدًا بالأبيض والأسود تعبيرا عن الحزن، بما في ذلك شبكات التلفزيون الدولية مثل "بي بي سي" و"سي إن إن".