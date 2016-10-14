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شاهد: خطأ تحكيمي قاتل في مباراة بالدوري المصري

14/10/2016

ارتكب حكم مباراة في الدوري المصري لكرة القدم خطأ فادحا بتجاهله قيام حارس مرمى فريق الإسماعيلي بصد الكرة بيديه من خارج منطقة الجزاء أمس الجمعة.

وكان المهاجم الغاني باتريك إدو، لاعب فريق النصر للتعدين، قد انفرد بمرمى الإسماعيلي وسدد الكرة بعد منتصف الملعب بقليل ليصدها حارس مرمى فريق الإسماعيلي محمد عواد بيديه من خارج منطقة الجزاء.

لكن حكم المباراة شريف حسن لم يحتسب أية مخالفة بحق حارس مرمى الإسماعيلي، كما استأنف اللاعبون المباراة من دون أي اعتراض من فريق النصر للتعدين.

وأثارت الحادثة انتقادات واسعة في الوسط الكروي في مصر، كما سخر من الواقعة عدد من صفحات التواصل الاجتماعي الأجنبية حيث علقت صفحة "ترول فوتبول" المهتمة بكرة القدم على الواقعة بقولها: "في هذه الأثناء في مصر، أنقذ حارس مرمى تسديدة من خارج منطقة الجزاء، من دون أن يشكو أحد، بينما أمر الحكم بمواصلة اللعب".

يذكر ان المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.

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