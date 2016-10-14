شاهد: جنود إسبان يمارسون تدريبات ضغط تحت الماء

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لجنود من الجيش الإسباني وهم يمارسون تدريب "الضغط" تحت الماء.

وتأتي اللقطات بعد أن تحدت وزارة الدفاع مواطنيها في تنفيذ التمرين 22 مرة لمدة 22 يوما على التوالي.

وطلبت الوزارة من المواطنين القيام بالتمرين وتصويره بالفيديو ورفعه على مواقع التواصل وذكر اسم شخص لتحديه في القيام بالتدريب.

وقالت الوزارة إن الهدف من التحدي هو زيادة الوعي لدى الجمهور بقضايا الصحة العقلية وإقدام محاربين قدماء على الانتحار.

وبدأ التحدي داخل وحدات الجيش الإسباني في بداية العام وانتشر خلال فصل الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي.