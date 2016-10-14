البث الحي
منوعات

شاهد: جنود إسبان يمارسون تدريبات ضغط تحت الماء

14/10/2016

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لجنود من الجيش الإسباني وهم يمارسون تدريب "الضغط" تحت الماء.

وتأتي اللقطات بعد أن تحدت وزارة الدفاع مواطنيها في تنفيذ التمرين 22 مرة لمدة 22 يوما على التوالي.

وطلبت الوزارة  من المواطنين القيام بالتمرين وتصويره بالفيديو ورفعه على مواقع التواصل وذكر اسم شخص لتحديه في القيام بالتدريب.

وقالت الوزارة إن الهدف من التحدي هو زيادة الوعي لدى الجمهور بقضايا الصحة العقلية وإقدام محاربين قدماء على الانتحار.

وبدأ التحدي داخل وحدات الجيش الإسباني في بداية العام وانتشر خلال فصل الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية

شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الاجتماعي)