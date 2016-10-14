شاهد: برج خليفة يكتسي باللون الوردي .. تعرف على السبب؟!

اكتسى برج خليفة البناء الأطول في العالم باللون الوردي اليوم الخميس، وخلال عطل نهاية الأسبوع خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن حلمة تهدف للتوعية وجمع التبرعات لمرضى سرطان الثدي، كما أعلنت شركة "إعمار" العقارية.

وأوضحت الشركة التي طورت البرج الأعلى في العالم (828 مترا)، أن الخطوة تأتي ضمن شهر توعوي بهدف "تشجيع النساء على إجراء فحوصات منتظمة"، و"جمع الأموال للمساهمة بإيجاد علاج لهذا المرض الذي يصيب النساء في جميع أنحاء العالم".

وإضافة إلى إضاءة الواجهة، سيقوم مقهى منصة "قمة البرج" في الطبقة 148، بتوزيع قطع خاصة من الشوكولا على السياح الذي بات البرج مقصدا اساسيا لهم في دبي منذ تدشينه العام 2010.

ودعت الشركة الزوار الى ارتداء اللون الزهري "لا ظهار دعمهم".

وتشمل المبادة التبرع بدرهم إماراتي (حوالي 27 سنتا أمريكيا) عن كل غرض يتم شراؤه من المنافذ التجارية في المنصة خلال أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعد سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا بين النساء في العالم، والسبب الثاني للوفاة في الدول المتقدمة. أما في الدول النامية فهو المسبب الأول للوفاة لأنه غالبا ما يكتشف في مراحل متقدمة.